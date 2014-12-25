В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 90 тыс. человек

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Число жителей Малайзии, эвакуированных в связи с сильнейшим за последнее десятилетие наводнением, превысило 90 тыс. человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство BERNAMA.

За минувшую ночь свои дома были вынуждены покинуть более 10 тыс. жителей северных и восточных штатов страны. Жертвами стихийного бедствия стали четыре человека, включая одного ребенка.

В ряде районов страны приостановлено железнодорожное сообщение, которое может быть восстановлено не ранее пятницы.