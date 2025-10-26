В Малайзии будет подписано мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом, как только прибудет в Малайзию.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

"Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великое мирное соглашение, которое я с гордостью заключил между Камбоджей и Таиландом", - написал он.

Трамп также выразил соболезнования в связи с кончиной в пятницу королевы-матери Таиланда Сирикит: "Я выражаю свои соболезнования великому народу Таиланда". Он также заявил, что намерен встретиться с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ранее сообщалось, что тайский премьер Анутхин Чанвиракун пропустит церемонию.

Напомним, что 24 июля этого года на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения. Спустя четыре дня, 28 июля, премьер Малайзии объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.