Премьер Таиланда пропустит подписание соглашения о прекращении огня с Камбоджей
- 25 октября, 2025
- 09:59
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пропустит церемонию подписания соглашения о прекращении огня с Камбоджей на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили представители правительства страны.
Согласно информации, премьер-министр отменил свою поездку в Малайзию перед предстоящим саммитом АСЕАН, который пройдет в субботу, в связи со смертью королевы-матери Сирикит.
По данным источников в тайском правительстве, обсуждается возможность проведения церемонии подписания соглашения о прекращении огня без участия премьер-министра, возможно, с участием другого официального лица.
Пока неясно, отправится ли Анутин в Куала-Лумпур позже - в воскресенье.
