Премьер Таиланда пропустит подписание соглашения о прекращении огня с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пропустит церемонию подписания соглашения о прекращении огня с Камбоджей на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили представители правительства страны.

Согласно информации, премьер-министр отменил свою поездку в Малайзию перед предстоящим саммитом АСЕАН, который пройдет в субботу, в связи со смертью королевы-матери Сирикит.

По данным источников в тайском правительстве, обсуждается возможность проведения церемонии подписания соглашения о прекращении огня без участия премьер-министра, возможно, с участием другого официального лица.

Пока неясно, отправится ли Анутин в Куала-Лумпур позже - в воскресенье.