В Малайзии арестованы трое подозреваемых по делу о теракте в Бангкоке

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии арестовала трех человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта в Бангкоке 17 августа, унесшего жизни 20 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил глава национальной полиции Халид Абу Бакар.

По его словам, двое из задержанных - малайзийцы, еще один человек является гражданином Пакистана. "Подозреваемые взяты под стражу по запросу таиландских властей", - добавил Халид Абу Бакар.

В результате взрыва, прогремевшего 17 августа на территории святилища Эравану на перекрестке Ратчапрасонг в Бангкоке, 125 человек получили ранения. В ходе расследования полиция Таиланда ранее арестовала пятерых подозреваемых - одного гражданина Таиланда, а также граждан Индии, КНР и Турции.