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    ​В Македонии отправлены в отставку глава МВД и министерства транспорта

    Кроме того, уволился глава министерства транспорта и коммуникаций Миле Янакиевский

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Гордана Янкулоская и глава управления по безопасности и контрразведки Македонии Сашо Миялков подали в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кроме того, уволился глава министерства транспорта и коммуникаций Миле Янакиевский.

    Премьер-министр Никола Груевский внес в парламент кандидатуры на вакантные посты. На пост главы МВД он предложил главу бюро по общественной безопасности Митко Чавково, а на пост министра транспорта и коммуникаций — Владо Мисайловского. Имя преемника Сашо Миялкова пока не разглашается.

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