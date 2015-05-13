​В Македонии отправлены в отставку глава МВД и министерства транспорта

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Гордана Янкулоская и глава управления по безопасности и контрразведки Македонии Сашо Миялков подали в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кроме того, уволился глава министерства транспорта и коммуникаций Миле Янакиевский.

Премьер-министр Никола Груевский внес в парламент кандидатуры на вакантные посты. На пост главы МВД он предложил главу бюро по общественной безопасности Митко Чавково, а на пост министра транспорта и коммуникаций — Владо Мисайловского. Имя преемника Сашо Миялкова пока не разглашается.