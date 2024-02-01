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В магазинах Франции возникла нехватка продуктов питания

В магазинах Франции возникла нехватка продуктов питания Продуктовые магазины во Франции столкнулись с нехваткой некоторых товаров из-за перебоев с их доставкой, вызванных нарушением движения на национальных автомагистралях, которые перекрывают протестующие фермеры.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 03:28
В магазинах Франции возникла нехватка продуктов питания

Продуктовые магазины во Франции столкнулись с нехваткой некоторых товаров из-за перебоев с их доставкой, вызванных нарушением движения на национальных автомагистралях, которые перекрывают протестующие фермеры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в департаменте Арденны на северо-востоке республики в некоторых супермаркетах отсутствуют бекон, йогурты, свежие фрукты и овощи, листья салата и готовые сэндвичи. В южной части страны (департамент Буш-дю-Рон) наблюдается нехватка хлеба и определенных скоропортящихся продуктов. В Гренобле (юго-восток Франции) в некоторых супермаркетах нет мяса, рыбы и сыров.

Помимо перекрытия трасс, протестующие фермеры также заблокировали доступ к складам и логистическим центрам в разных частях страны.

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