В мае жертвами насилия в Ираке стали более тысячи человек

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Более 1 тысячи человек стали жертвами насилия и военных действий в Ираке в мае 2015 года. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Миссия ООН в Ираке UNAMI.

"Согласно данным о количестве погибших, опубликованным сегодня UNAMI, в общей сложности более 1030 иракцев погибли и еще 1684 пострадали в результате террористических актов, насилия и вооруженного конфликта в мае 2015 года", - говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте миссии.

В документе отмечается, что на указанное число погибших приходится 665 мирных граждан и 366 представителей сил безопасности страны.

Сильнее всего пострадала иракская столица Багдад, где жертвами стали 343 человека, еще 701 получил ранения. Следующей по количеству жертв идет мухафаза Дияла, там за месяц погибли 134 и пострадали 88 человек.