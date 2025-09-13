В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в одном из зданий в испанской столице.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

Отмечается, что состояние троих пострадавших крайне тяжелое, двух - среднетяжелое.

Издание уточняет, что взрыв произошел в подвальном помещении жилого здания в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде, жители которого были эвакуированы, и затронул бар Mis Tesoros.

В свою очередь служба экстренной помощи проинформировала пока о 21 пострадавшем.

На месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются. Не исключается, что произошел взрыв газа.

19:31

При взрыве в одном из баров испанской столицы Мадрида пострадали по меньшей мере 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщила в соцсети X региональная служба экстренной помощи.

По данным ведомства, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются.