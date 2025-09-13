В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО
- 13 сентября, 2025
- 19:59
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в одном из зданий в испанской столице.
Как передает Report, об этом сообщила газета El País.
Отмечается, что состояние троих пострадавших крайне тяжелое, двух - среднетяжелое.
Издание уточняет, что взрыв произошел в подвальном помещении жилого здания в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде, жители которого были эвакуированы, и затронул бар Mis Tesoros.
В свою очередь служба экстренной помощи проинформировала пока о 21 пострадавшем.
На месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются. Не исключается, что произошел взрыв газа.
При взрыве в одном из баров испанской столицы Мадрида пострадали по меньшей мере 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщила в соцсети X региональная служба экстренной помощи.
По данным ведомства, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются.