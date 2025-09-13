Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 19:59
    По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в одном из зданий в испанской столице.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

    Отмечается, что состояние троих пострадавших крайне тяжелое, двух - среднетяжелое.

    Издание уточняет, что взрыв произошел в подвальном помещении жилого здания в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде, жители которого были эвакуированы, и затронул бар Mis Tesoros.

    В свою очередь служба экстренной помощи проинформировала пока о 21 пострадавшем.

    На месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются. Не исключается, что произошел взрыв газа.

    Madriddə bardakı partlayışda xəsarət alanların sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

