​В Мадагаскаре в результате наводнения погибли не менее 14 человек

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали уже 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на BBC, более 20 тыс. человек, по данным управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Мадагаскара, вынуждены были покинуть свои дома.

Основной удар стихии пришелся на столицу островного государства Антанариву и ее окрестности. Проливные дожди начались примерно две недели назад, а в январе 80 человек погибли и около 80 тыс. оказались без крова в результате тропического шторма Чедза.

Столичные власти приступили к массовой эвакуации, электроснабжение города прервано. Все общественные учреждения, включая школы и церкви, помогают добровольцам размещать пострадавших.