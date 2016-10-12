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    В Мьянме в столкновении армии и боевиков погибли 12 человек

    Более 200 террористов последовательно атаковали отделения полиции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ По крайней мере 12 человек погибли в ходе столкновений между военными силами бирманской армии и боевиками в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Как передает Report, oб этом сообщилоAgence France-Presse.

    Ранее сообщалось, что девять человек погибли в ходе нападения террористов на отделения полиции в понедельник. Более 200 террористов в понедельник последовательно атаковали отделения полиции.

    Преступники имели при себе огнестрельное и холодное оружие. После ожесточенной перестрелки стражам порядка удалось отбить нападение и обратить экстремистов в бегство. Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один пропал без вести. В ходе преследования полицейским удалось взять в плен двух нападавших.

    Местные власти ввели в районе происшествия комендантский час.


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