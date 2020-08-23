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В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими

В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими Протесты в городе Лафайет, штат Луизиана, переросли ночью в беспорядки из-за убийства темнокожего мужчины полицейскими при попытке его задержать.
Другие страны
23 августа 2020 г. 18:45
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими

Протесты в городе Лафайет, штат Луизиана, переросли ночью в беспорядки из-за убийства темнокожего мужчины полицейскими при попытке его задержать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство Associated Press.

Несколько десятков людей вышли на улицы города в субботу ночью в знак протеста против смерти Трэйфорда Пеллерина. Инцидент произошел в пятницу ночью, когда полиция приехала по вызову к магазину из-за мужчины, у которого был при себе нож. При задержании он попытался сбежать, полицейские открыли стрельбу. На видео очевидцев, которое разошлось в соцсетях, не менее шести полицейских окружают молодого человека, когда он пытается зайти в магазин, и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.

Полиция штата начала расследование. Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал происшедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу".

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