В Лос-Анджелесе арестованы более 200 протестующих в связи с решением присяжных в Фергюсоне

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе арестованы свыше 200 демонстрантов, не согласных с решением присяжных не привлекать к суду полицейского Даррена Уилсона, застрелившего минувшим летом в Фергюсоне (штат Миссури) безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в полицейском департаменте города.

Акции протеста длятся в Лос-Анджелесе уже третий день, вспыхивая в разных местах города, несмотря на задержания. На улицы вышли несколько сотен человек. Манифестанты требуют привлечения к суду Уилсона, а также других офицеров, убивших безоружных людей в США.