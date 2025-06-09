В Калифорнии во время беспорядков задержаны свыше 80 протестующих

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на главу полиции города Джима Макдоннелла.
"Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", — сказал он.
По его словам, из них 17 арестовали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля при расчистке протестующих с автомагистрали 101, еще десять человек — полиция Лос-Анджелеса при столкновениях в центре города.
Кроме того, как уточнили в полиции, в Сан-Франциско накануне задержали примерно 60 протестующих, в том числе несовершеннолетних.
Власти Лос-Анджелеса сообщили о задержании как минимум 56 протестующих за минувшие выходные. Один из задержанных бросил коктейль Молотова в полицейского, другой обвиняется в наезде на сотрудника правопорядка мотоциклом.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.
Начальник полиции Джим Макдонелл заявил о том, что за 7 июня его сотрудники провели 29 задержаний.
Капитан полицейского департамента Рауль Джовель позднее сообщил, что 8 июня полицейские задержали в Лос-Анджелесе еще десять человек.
Кроме того, 17 человек задержаны дорожным патрулем на шоссе, которое идет из Калифорнии вдоль Западного побережья до штата Вашингтон.
Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Два сотрудника полиции пострадали в воскресенье во время протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов.