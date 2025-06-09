В Лос-Анджелесе во время протестов пострадали двое полицейских

Два сотрудника полиции пострадали в воскресенье во время протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Два сотрудника полиции пострадали в воскресенье во время протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция в соцсети Х.

По данным полиции, два человека на мотоциклах попытались прорвать оцепление, в результате чего травмы получили двое стражей порядка. "Оба водителя были задержаны. Сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители пытаются освободить для движения главную автомагистраль Лос-Анджелеса, участок которой перекрыли демонстранты. По сообщениям местных СМИ, протестующие вступают в столкновения с сотрудниками полиции, бросают в них бутылки и камни. Участники беспорядков подожгли как минимум пять автомобилей.