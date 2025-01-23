В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация

Около 31 тыс. человек получили уведомления об обязательной эвакуации из-за лесного пожара "Хьюз" в округе Лос-Анджелес.

Около 31 тыс. человек получили уведомления об обязательной эвакуации из-за лесного пожара "Хьюз" в округе Лос-Анджелес.

Как передает Report, об этом сообщет телеканал CBS News со ссылкой на власти.

"Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что 31 тыс. жителей округа уведомлена об обязательной эвакуации, а еще 23 тыс. человек предупреждены о возможной ее необходимости", - сообщил телеканал.

Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния заявляет, что площадь пожара выросла до 9,2 тыс. акров (37 кв. км).

Ранее департамент заявлял, что пожар "Хьюз" охватил более 20 кв. км территории округа.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.