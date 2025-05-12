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В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб

В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником в Лос-Анджелесе.
Другие страны
12 мая 2025 г. 16:23
В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере один человек погиб, 32 получили ранения в результате столкновения с возгоранием между переполненным туристическим автобусом и неисправным внедорожником... в округе Лос-Анджелес, в воскресенье", - говорится в сообщении.

В туристическом автобусе находились 63 пассажира, неисправный внедорожник стоял на автомагистрали, а при столкновении загорелся. Сообщается, что водитель внедорожника погиб на месте.

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