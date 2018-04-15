В лондонском метро избили женщину за то, что она говорила на испанском языке

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В метро Лондона напали на женщину за то, что она говорила на испанском языке.

Как передает Report, об этом сообщает Independent.

По данным, на 24-летнюю девушку напали две женщины, они таскали ее за волосы и бросили на перон. Дамам не понравилось, что девушка говорила с друзьями на испанском.

Они начали кричать на нее, заявляя, что «в Англии надо говорить на английском». Полиция считает нападение преступлением на почве рассовой ненависти.