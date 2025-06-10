В Лондоне завершились двухдневные торговые переговоры США и КНР

Представители США и Китая завершили торговые переговоры в Лондоне.

Представители США и Китая завершили торговые переговоры в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Китайскую сторону на переговорах, стартовавших 9 июня, представлял вице-премьер КНР Хэ Лифэн. В состав американской делегации вошли министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.

Напомним, что 5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.