В Лондоне задержали водителя автобуса, предположительно наехавшего не людей

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Водитель микроавтобуса, предположительно наехавшего на людей на Лондонском мосту, задержан.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся в момент инцидента на мосту.

По словам Джонс, микроавтобус, которым управлял мужчина, двигался из центра города. Он заехал на тротуар и сбил несколько человек, передает корреспондент.

Она утверждает, что видела, как полицейские задержали водителя. По ее словам, водитель был в наручниках.