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    В Лондоне задержали водителя автобуса, предположительно наехавшего не людей

    Oб этом сообщила корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся в момент инцидента на мосту© Courtesy İmage

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Водитель микроавтобуса, предположительно наехавшего на людей на Лондонском мосту, задержан.

    Как передает Report, об этом сообщила корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся в момент инцидента на мосту.

    По словам Джонс, микроавтобус, которым управлял мужчина, двигался из центра города. Он заехал на тротуар и сбил несколько человек, передает корреспондент.

    Она утверждает, что видела, как полицейские задержали водителя. По ее словам, водитель был в наручниках.

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