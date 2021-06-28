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В Лондоне задержали более 20 участников протестов

В Лондоне задержали более 20 участников протестов Двадцать три человека были задержаны в Лондоне в ходе протестных акций против "коррумпированных СМИ"
Другие страны
28 июня 2021 г. 05:51
В Лондоне задержали более 20 участников протестов

Двадцать три человека были задержаны в Лондоне в ходе протестных акций против "коррумпированных СМИ".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), недовольные редакционной политикой крупнейших британских изданий, выгрузили порядка семи тонн навоза у офиса медиакомпании Daily Mail and General Trust, которая владеет таблоидом Daily Mail, в элитном районе Кенсингтон.

Протестующие также пытались провести похожую акцию у здания газеты The Daily Telegraph, однако были остановлены сотрудниками правопорядка. Кроме того, согласно агентству, часть активистов была задержана за распыление аэрозольной краски на стене офиса, принадлежащего международному медиахолдингу News Corp Руперта Мердока, в который входят британские газеты The Sun, The Times и The Sunday Times.

По словам протестующих, целью акции было привлечение внимание к "медийной коррупции, которая не позволяет правде выйти наружу из-за соображений финансовой выгоды".

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