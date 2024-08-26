В Лондоне задержали 90 человек после первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле

Полиция британской столицы задержала 90 человек по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл, три человека получили ножевые ранения, в том числе серьезные.

Полиция британской столицы задержала 90 человек по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл, три человека получили ножевые ранения, в том числе серьезные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Сотни тысяч человек пришли в воскресенье в Ноттинг-Хилл, чтобы насладиться фантастическим праздником. <...> К сожалению, небольшое число людей пришли для совершения преступлений и участия в насилии", - сообщили в правоохранительных органах Лондона.

По данным полиции, из трех человек, которые были атакованы при помощи холодного оружия, более всего вызывает опасения состояние 32-летней женщины - она находится в больнице, ее жизнь под угрозой. Также ранения получили мужчины в возрасте 24 и 29 лет.

Самым распространенным основанием для задержания стало хранение наркотиков, в том числе ради их реализации. Далее идут владение опасным оружием, нападения на сотрудников чрезвычайных служб, ограбления, преступления сексуального характера. 15 сотрудников полиции были атакованы.