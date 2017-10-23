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    В Лондоне ввели дополнительный сбор за выхлопы для старых автомобилей

    Владельцы старых автомобилей будут платить по £10 в день за въезд в центр Лондона

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Владельцы старых автомобилей с понедельника, 23 октября, будут платить по £10 в день за въезд в центр Лондона.

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, с данной инициативой в феврале выступил мэр британской столицы Садик Хан.

    Кроме того, лондонские власти намерены выделить £875 млн в течение ближайших пяти лет для борьбы с загрязнением воздуха.

    Ожидается, что под штрафы подпадут порядка 10 тыс. автомобилей с высоким уровнем выхлопов, зарегистрированных по большей части до 2006 года.

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