В Лондоне ввели дополнительный сбор за выхлопы для старых автомобилей

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Владельцы старых автомобилей с понедельника, 23 октября, будут платить по £10 в день за въезд в центр Лондона.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, с данной инициативой в феврале выступил мэр британской столицы Садик Хан.

Кроме того, лондонские власти намерены выделить £875 млн в течение ближайших пяти лет для борьбы с загрязнением воздуха.

Ожидается, что под штрафы подпадут порядка 10 тыс. автомобилей с высоким уровнем выхлопов, зарегистрированных по большей части до 2006 года.