​В Лондоне выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Лондоне подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом, в целом для Великобритании он девятый, передает Report со ссылкой на телеканал Sky News.

"По данным Sky News, пациента лечат от COVID19 в больнице на юге Лондона. Это первый случай коронавируса, подтвержденный в столице. Это девятый подтвержденный случай в Британии", - сообщил телеканал в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.