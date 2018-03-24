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    В Лондоне в офисе Cambridge Analytica начались обыски в связи с Facebook

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Представители правоохранительных органов Великобритании приступили к обыскам в офисе компании Cambridge Analytica в Лондоне в связи с расследованием получения доступа к данным пользователей социальной сети Facebook.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

    По данным телеканала, в здании проводят обыск 18 человек.

    Ранее доступ к офису компании в столице королевства и хранящимся там данным требовал британский уполномоченный по вопросам информации. Требование регулятора в пятницу удовлетворил Верховный суд страны.

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