В Лондоне тысячи демонстрантов требуют отставки Кэмерона

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи демонстрантов в Лондоне требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона в связи со скандалом вокруг офшорной компании Blairmore Holdings. Акция началась у резиденции премьера на Даунинг-стрит и продолжилась около здания гостиницы Grand Connaught Rooms, где Кэмерон встречался с активистами Консервативной партии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, демонстрация, в которой приняли участие тысячи человек, началась у резиденции премьера на Даунинг-стрит, затем часть манифестантов отправились в Ковент-гарден к Grand Connaught Rooms. Несмотря на то, что гостиница была оцеплена полицией, участники акции протеста периодически перекрывали движение транспорта в районе гостиницы. По некоторым данным, Кэмерон покинул здание до начала протеста.

В минувший четверг глава британского Кабинета министров, наконец, признал, что до того, как он занял нынешний пост, у него были акции в офшорном инвестфонде Blairmore Holdings, одним из директоров которого был его отец. По словам Кэмерона, он и его супруга Саманта продали акции стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов в январе 2010 года. Однако не столько сам факт, что у Кэмерона в прошлом были акции офшорного инвестфонда, вызвал возмущение у его политических оппонентов, как то, что он не признался в этом сразу: прежде чем объявить о наличии у него в прошлом акций, он и его канцелярия сделали несколько заявлений, в которых отрицали связь премьера с Bliarmore Holdings.