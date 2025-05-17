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В Лондоне трем иранцам предъявили обвинения в нарушении закона о нацбезопасности

В Лондоне трем иранцам предъявили обвинения в нарушении закона о нацбезопасности Британская прокуратура предъявила обвинения в нарушении Закона о национальной безопасности трем иранцам, задержанным в начале мая контртеррористическим подразделением полиции Лондона.
Другие страны
17 мая 2025 г. 11:57
В Лондоне трем иранцам предъявили обвинения в нарушении закона о нацбезопасности

Британская прокуратура предъявила обвинения в нарушении Закона о национальной безопасности трем иранцам, задержанным в начале мая контртеррористическим подразделением полиции Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Королевская прокурорская служба утвердила обвинения в отношении трех проживающих в британской столице иранцев: 39-летнего Мостафы Сепахванда, 44-летнего Фархада Джавади Манеша и 55-летнего Шапура Калехали Хани Нури.

"Все трое обвиняются в осуществлении действий, способных содействовать деятельности иностранной разведывательной службы, в период с 14 августа 2024 года по 16 февраля 2025 года в нарушение статьи 3 Закона о национальной безопасности 2023 года", - говорится в заявлении полиции.

Против них также выдвинуты обвинения в осуществлении наблюдения и разведки с намерением совершения тяжкого насилия в отношении лица на территории Соединенного Королевства в нарушение того же закона.

17 мая задержанные должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона, который примет решение о дальнейшей мере пресечения. Еще один 31-летний мужчина, задержанный 9 мая в рамках этого расследования, был отпущен 15 мая без предъявления обвинений.

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