В Лондоне шесть полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Шесть сотрудников полиции пострадали после столкновений с демонстрантами на востоке Лондона в воскресенье вечером.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал Sky News.

Протестующие зажгли файеры и забросали полицейских камнями. Четверо пострадавших сотрудников полиции были доставлены в больницу, отмечает телеканал.

Поводом для протестов стала смерть 25-летнего темнокожего британца Эдира Фредерико да Косты после того, как 15 июня его автомобиль остановили сотрудники полиции. Спустя шесть дней после задержания да Коста скончался в больнице.

Участники протестов утверждают, что да Косту "жестоко избили", его шея была сломана, а на голове имелись следы травм. Однако независимая комиссия по приему жалоб на полицию утверждает, что предварительные результаты аутопсии не указывают на то, что да Коста получил повреждения позвоночника.