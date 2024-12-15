В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании.

Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании.

Как передает Report, об этом написала газета Guardian .

"В субботу демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице", - говорится в публикации.

Организатором демонстрации выступило объединение лондонских арендаторов "Союз арендаторов Лондона". По данным объединения, в акции приняли участие около 500 человек.

Один из участников протеста заявил газете, что арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.