В Лондоне прошел многотысячный марш против политики Трампа

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Лондона вышли на марш в знак протеста против 45-го президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

Акция началась возле американского посольства в британской столице, а затем демонстранты маршем прошли к зданию парламента королевства.

В руках протестующие держали плакаты с надписями: " Нет Трампу. Нет войне", "Нет расизму, нет Трампу". Участники акции также выступили против визита американского президента в Соединенное королевство. Также демонстранты резко осудили указ Трампа, запрещающий въезд на территорию Штатов, гражданам мусульманских стран.

Отметим, что петиция с призывом не допустить визит Трампа в Великобританию набрала почти 2 млн. подписей.