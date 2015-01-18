В Лондоне пройдет саммит стран, борющихся против "ИГ"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и Британия запланировали на четверг саммит стран, участвующих в международной коалиции против "Исламского государства". Встреча состоится в Лондоне, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Министры иностранных дел 20 государств, в том числе арабских, обсудят тактику и стратегию борьбы с исламистами, которые контролируют значительную часть территории Ирака и Сирии.

Как сообщил представитель британского правительства, главными темами переговоров станут противодействие пополнению рядов исламистов иностранными боевиками, непосредственно военная кампания против "Исламского государства", борьба с источниками его финансования, а также вопросы оказания гуманитарной помощи.