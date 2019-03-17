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В Лондоне преступники с молотками набросились на верующего у мечети - ФОТО - ВИДЕО

В лондонском районе Уайтчепел двое преступников набросились на верующего, который находился около мечети.

Как передаёт Report со ссылкой на The Sun, на кадрах видно, как злоумышленники атакуют машину, в которой находился 27-30 летний мужчина.

Один из них успевает забраться в салон, другой расположился на капоте. На кадрах также видно, что у авто уже разбито заднее стекло.

Очевидцы сообщили, что преступники с молотками выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, называя их террористами.

Злоумышленники смогли скрыться с места происшествия - бандиты нашли только пострадавшего от их действий.

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