    • 23 марта, 2026
    • 10:01
    В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи еврейской общины

    В северной части Лондона подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общинной службе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве антисемитизма.

    "Начато расследование после поджога четырех машин скорой помощи в районе Голдерс-Грин, принадлежащих Еврейской общинной службе скорой помощи", - говорится в заявлении столичной полиции.

    По данным правоохранительных органов, расследование уже начато, сотрудники остаются на месте происшествия.

    Сгоревшие автомобили принадлежали некоммерческой волонтерской службе "Хацола", оказывающей помощь в экстренных медицинских ситуациях.

    Лондонская пожарная служба сообщила, что на место происшествия были направлены шесть пожарных расчетов и около 40 сотрудников.

    "В результате взрыва газовых баллонов, находившихся в автомобилях, были выбиты окна в соседнем жилом доме. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

    Еврейская община Организация Хацола Преступление на почве антисемитизма
