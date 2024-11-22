В Лондоне оцепили здание посольства США из-за подозрительного предмета

Полиция Лондона оцепила здание посольства США после обнаружения подозрительного предмета.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении правоохранительных органов британской столицы.
"Нам известно о спекуляциях в онлайн-среде об инциденте поблизости от посольства США в районе Найн-Элмс. В качестве меры предосторожности в этой зоне выставлены кордоны, сотрудники полиции изучают подозрительный предмет. Мы предоставим дополнительную информацию позднее", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда, опубликованном в соцсети X.
Позднее полиция уточнила: "Мы можем подтвердить, что "громкий хлопок", зафиксированный в этом районе некоторое время назад, был контролируемым взрывом, осуществленным сотрудниками полиции. Расследование продолжается, и оцепления пока не сняты".