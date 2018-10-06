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    В Лондоне неизвестный толкнул под поезд 91-летнего экс-главу Евротоннеля - ВИДЕО

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Бывший глава Евротоннеля, 91-летний Роберт Мальпас едва не погиб в лондонском метро после того, как его вытолкнули на рельсы.

    Как передает Report, на кадрах с камеры наблюдения видно, как идущий по платформе Мальпас после толчка от неизвестного мужчины резко летит на пути. Злоумышленник был в чёрной одежде, а его лицо прикрывал капюшон.

    Мальпаса спас один из свидетелей инцидента. Как сообщает BBC News, в результате падения экс-глава Евротоннеля получил черепно-мозговую травму и перелом тазовой кости.

    Позднее виновника удалось задержать. Как отметили в полиции, это не первая хулиганская выходка британца. Так, в апреле он попытался столкнуть на пути другого пассажира, однако тот удержался на платформе.

    Мужчину признали виновным в двойном покушении на убийство.

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