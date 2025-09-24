В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 12:06
Все поезда до аэропорта Станстед в Лондоне сегодня были отменены или задержаны из-за проблем с сигнализацией и предупреждении задымления.
Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.
Неисправность сигнализационной системы повлияла на работу поездов CrossCountry между Бирмингемом Нью-Стрит и Станстедом, а также поездов, курсирующих между аэропортом и Лондоном - Ливерпуль-Стрит.
Часть аэропорта была закрыта после того, как работники ликвидировали "небольшой пожар", который вызвал "значительное задымление".
По данным компании National Rail, наблюдаются значительные задержки на автомагистралях M11 и M25 в Эссексе, что может повлиять на пассажиров.
