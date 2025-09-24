Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Другие страны
    24 сентября, 2025
    • 12:06
    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Все поезда до аэропорта Станстед в Лондоне сегодня были отменены или задержаны из-за проблем с сигнализацией и предупреждении задымления.

    Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

    Неисправность сигнализационной системы повлияла на работу поездов CrossCountry между Бирмингемом Нью-Стрит и Станстедом, а также поездов, курсирующих между аэропортом и Лондоном - Ливерпуль-Стрит.

    Часть аэропорта была закрыта после того, как работники ликвидировали "небольшой пожар", который вызвал "значительное задымление".

    По данным компании National Rail, наблюдаются значительные задержки на автомагистралях M11 и M25 в Эссексе, что может повлиять на пассажиров.

