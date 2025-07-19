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В Лондоне на протестах были задержаны 55 человек

В Лондоне на протестах были задержаны 55 человек Более 50 человек задержаны в Лондоне на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в список террористов в Великобритании.
Другие страны
19 июля 2025 г. 19:03
В Лондоне на протестах были задержаны 55 человек

Более 50 человек задержаны в Лондоне на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в список террористов в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила городская полиция в соцсети X.

Согласно публикации, протесты проходили в субботу на Парламентской площади в центре Лондона.

"Пятьдесят пять человек задержали на Парламентской площади за демонстрацию плакатов в поддержку запрещенной группировки Palestine Action", - говорится в сообщении.

Телеканал Sky News добавляет, что протесты в поддержку также прошли в таких городах, как Манчестер, Эдинбург, Бристоль и Труро.

Напомним, что в начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.

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