В Лондоне на карнавале в Ноттинг-Хилле пострадали четверо, задержаны почти 250 человек

В Великобритании в лондонском районе Ноттинг-Хилл в завершающий день карнавала афро-карибской культуры полиция задержала 145 человек.

В районе Ноттинг-Хилл Лондона в ходе двухдневного карнавала афро-карибской культуры задержаны 249 человек, еще четверо получили ножевые ранения.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"За сегодняшний (последний день карнавала - ред.) день были задержаны 145 человек. Около 40 из них - за наличие при себе опасного оружия, в двух случаях было изъято огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Согласно информации, также задержаны лица по подозрению в хранении наркотиков, в том числе в целях их реализации, нападении на сотрудников чрезвычайных служб, ограблении.

Отметим, что в обеспечении безопасности на мероприятии были задействованы около 7 тыс. полицейских, полномочия которых по досмотру любых вызывающих подозрения лиц были расширены.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года. Этот крупнейший уличный фестиваль Европы ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов. В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.