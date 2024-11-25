В Лондоне мужчина задержан за ложное сообщение о минировании посольства США

Полиция Лондона задержала мужчину, направившего в Скотленд-Ярд заведомо ложное сообщение о минировании посольства США.

Полиция Лондона задержала мужчину, направившего в Скотленд-Ярд заведомо ложное сообщение о минировании посольства США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба столичного полицейского управления.

"В настоящий момент не обнаружено какой-либо связи между текущим расследованием и похожими инцидентами с обнаружением подозрительных предметов, имевшими место в последние дни", - уточнили в Скотленд-Ярде.

Отмечается, что задержанный 43-летний мужчина по имени Дэниел Палмер предстанет перед судом 23 декабря.

Напомним, что полиция среагировала на сообщение о минировании посольства 22 ноября. В тот же день на несколько часов была приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик, так как в багаже одного из пассажиров "был найден подозрительный запрещенный предмет". На следующий день сотрудники полиции эвакуировали людей из здания столичного вокзала Юстон, где также был обнаружен некий подозрительный предмет, впоследствии обезвреженный взрывотехниками. На минувшей неделе также поступали сообщения об обнаружении подозрительного предмета рядом с автовокзалом в Глазго.