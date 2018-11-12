В Лондоне автобус протаранил остановку - ВИДЕО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Двадцать человек пострадали в британской столице в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", - отмечается в сообщении службы скорой помощи, размещенном в Twitter.

Как информировал заместитель директора по операциям этой службы Грэм Нортон, у большинства пострадавших наблюдаются легкие травмы, но одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.

По информации Скотленд-Ярда, наиболее тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, которая в настоящий момент находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на улице Стэйшн-роуд в районе Кройдон на юге британской столицы. "На нынешней ранней стадии есть основания полагать, что двухэтажный автобус, выполнявший 198 рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой", - заявили в Скотленд-Ярде.

Предполагаемый виновник инцидента задержан. "Мужчина, являвшийся водителем этого автобуса, арестован по подозрению в вождении в состоянии опьянения и остается под стражей в полицейском участке на юге Лондона", - информировали в полиции.

Ранее неизвестный ранил ножом двух человек в штаб-квартире Sony в Лондоне.