В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа

Высокий суд Лондона рассмотрит 9-10 июля апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона рассмотрит 9-10 июля апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против его экстрадиции в США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

"Слушания по апелляции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против экстрадиции из Великобритании в США пройдут в следующем месяце", - пишет СМИ, уточняя, что двухдневные слушания пройдут 9-10 июля.

Высокий суд Лондона 20 мая вынес решение, позволяющее Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks.