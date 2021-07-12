В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с болельщиками

В Великобритании, в результате беспорядков после матча с Италией в финале Чемпионата Европы по футболу, 19 полицейских оказались ранены, останавливая драки болельщиков.

В Великобритании, в результате беспорядков после матча с Италией в финале Чемпионата Европы по футболу, 19 полицейских оказались ранены, останавливая драки болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на британскую полицию.

"Наша полицейская операция в финале Eвро-2020 близится к завершению. Спасибо десяткам тысяч фанатов, которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно. В течение дня мы арестовали 49 человек за различные правонарушения. Офицеры будут работать всю ночь", - написали представители полиции в Twitter.

Полицейские уточнили, что основные столкновения произошли возле стадиона Уэмбли в Лондоне.

"К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо", - заявили в полиции.