О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с болельщиками

В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с болельщиками В Великобритании, в результате беспорядков после матча с Италией в финале Чемпионата Европы по футболу, 19 полицейских оказались ранены, останавливая драки болельщиков.
Другие страны
12 июля 2021 г. 06:43
В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с болельщиками

В Великобритании, в результате беспорядков после матча с Италией в финале Чемпионата Европы по футболу, 19 полицейских оказались ранены, останавливая драки болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на британскую полицию.

"Наша полицейская операция в финале Eвро-2020 близится к завершению. Спасибо десяткам тысяч фанатов, которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно. В течение дня мы арестовали 49 человек за различные правонарушения. Офицеры будут работать всю ночь", - написали представители полиции в Twitter.

Полицейские уточнили, что основные столкновения произошли возле стадиона Уэмбли в Лондоне.

"К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо", - заявили в полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сегодня минул год с Товузских боев
Сегодня минул год с Товузских боев
12 июля 2021 г. 00:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi