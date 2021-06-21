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В Ливию спустя 10 лет возвратили самолет Муаммара Каддафи

В Ливию спустя 10 лет возвратили самолет Муаммара Каддафи Бывший борт номер один Ливии - самолет убитого в 2011 году ливийского руководителя Муаммара Каддафи - возвращен в страну спустя 10 лет.
Другие страны
21 июня 2021 г. 04:47
В Ливию спустя 10 лет возвратили самолет Муаммара Каддафи

Бывший борт номер один Ливии - самолет убитого в 2011 году ливийского руководителя Муаммара Каддафи - возвращен в страну спустя 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Hadath, Airbus A340 совершил посадку в единственном действующем в Триполи международном аэропорту Митига. Все эти годы он находился во Франции, куда его отправили в разгар военных действий в Ливии с целью спасти от уничтожения боевиками.

Перед посадкой в аэропорту лайнер пролетел на небольшой высоте над Триполи и его историческими достопримечательностями. Борт бывшего главы государства встречал лично премьер-министр Абдель Хамид Дбейба. По заявлению председателя правительства национального единства, "Ливия вернула из Франции самолет, где он находился по финансовым и техническим соображениям, после завершения техобслуживания и выплаты всех причитающихся сумм". "Все 12 ливийских самолетов, переправленные в свое время за рубеж, будут возвращены в страну, это касается и двух боевых истребителей, - отметил он. - Правительство работает над этим".

По словам Дбейбы, возвращение самого известного в Ливии самолета, который в свое время называли летающим дворцом, "является важным позитивным шагом для страны и ее благосостояния". "Ливийскому народу предстоит решить судьбу лайнера, оборудованного для первого лица страны: либо он и дальше будет закреплен за главой государства, либо будет передан для нужд правительства, или его переоборудуют под гражданские цели", - сказал он.

Самолет передан в ведение недавно созданного Президентского авиационного управления.

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