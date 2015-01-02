В Ливии в результате нападения на расположение армии погибли 17 человек

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ В результате атаки исламистских боевиков на расположение армии в Ливии погибли 17 человек, большинство из которых военнослужащие. Как передает новостной портал Afrigatenews, атака была совершена в городе Саукна в центральной части страны в 450 км к юго-востоку от Триполи. Боевики открыли огонь по солдатам из "Бригады 168" при генштабе правительственных войск из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а позднее добивали выживших при помощи ножей. Убив своих жертв, они захватили находившиеся на базе машины и оружие, после чего скрылись, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нападавшие, по некоторым данным, входят в "Мисуратские бригады" (бывшие повстанцы из города Мисурата в 200 км к востоку от столицы - прим.корр.). Известно, что в числе жертв 14 военнослужащих, остальные - выходцы из африканских стран, работавшие уборщиками.

25 декабря в результате аналогичной атаки на теплоэлектростанцию вблизи родного города бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сирт (600 км от Триполи) погибли 18 бойцов "Бригады 136", состоящей из влившихся в ряды национальной армии бойцов племени "фарджан". В штурме участвовали экстремисты из связанной с "Аль-Каидой" группировки "Ансар аш-шариа" ("Сторонники шариата").

В Ливии уже долгое время не стихают бом между лояльными правительству Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и Палате представителей (постоянный парламент) войсками и входящими в происламистский альянс "Рассвет Ливии" группировками, контролирующими с конца лета Триполи. Последние поддерживают потерявший легитимность Всеобщий национальный конгресс /бывший временный парламент/ и сформированное им правительство Омара аль-Хаси. В стычках за последние месяцы погибли сотни человек.