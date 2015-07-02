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    В Ливии уничтожен лидер тунисской террористической организации "Ансар аш-шариа"

    Информация о смерти Абу Аяда была подтверждена после проведенного анализа ДНК

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Лидер тунисской террористической организации "Ансар аш-шариа" Сейфулла бен Хассин, также известный под псевдонимом Абу Аяд, уничтожен в Ливии. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Mosaic.fm.

    По ее данным, Абу Аяд был убит 14 июня в ходе антитеррористической операции США в Ливии, главной целью которой была ликвидация алжирского террориста Мохтара Бельмохтара.

    Информация о смерти Абу Аяда была подтверждена после проведенного тунисскими специалистами анализа ДНК.

    Абу Аяд был лидером тунисской ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-шариа" ("Сторонники шариата"), признанной тунисскими властями в 2013 году террористической.

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