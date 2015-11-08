​В Ливии похищены два сотрудника сербского посольства

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Два сотрудника посольства Сербии в Ливии похищены в городе Сабрат.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Сербии.

Как уточнили в ведомстве, похищены связист Сладжана Станкович и водитель Йовица Степич. Министерство иностранных дел уже оповестило службы безопасности.

"Министерство иностранных дел Сербии делает все, чтобы в сложной ситуации на месте обеспечить безопасное возвращение наших граждан", - заверило МИД Сербии.