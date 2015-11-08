​В Ливии похищены два сотрудника сербского посольства

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Два сотрудника посольства Сербии в Ливии похищены в городе Сабрат.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Сербии.
Как уточнили в ведомстве, похищены связист Сладжана Станкович и водитель Йовица Степич. Министерство иностранных дел уже оповестило службы безопасности.
"Министерство иностранных дел Сербии делает все, чтобы в сложной ситуации на месте обеспечить безопасное возвращение наших граждан", - заверило МИД Сербии.
News DepartmentАвтор новости
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