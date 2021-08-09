В Ливии обнаружены останки еще 10 жертв сил Хафтара

Из массовых захоронений в районе города Тархуна на северо-западе Ливии извлечены останки еще 10 человек.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом отметили в Управлении по поиску и идентификации жертв, функционирующем при правительстве Ливии.
Личности погибших пока не идентифицированы.
Всего с 5 июня 2020 года в районе города Тархуна обнаружены 55 массовых захоронений, извлечены останки свыше 135 человек.
В Управлении по поиску и идентификации жертв в июле сообщили об обнаружении останков 15 человек в массовых захоронениях.