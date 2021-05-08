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В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета

В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи.
Другие страны
8 мая 2021 г. 07:28
В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета

Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Президентского совета страны Наджва Вахиба.

Ливийские источники сообщали, что вооруженные военные бригады, расположенные в Триполи, совершили нападение на штаб-квартиру Президентского Совета в отеле "Коринтия". Они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на этот пост Имада аль-Тараблуси.

Сообщается, что нападавшие также требовали отставки министра иностранных дел Наджлы Мангуш из-за ее неоднократных призывов о необходимости вывода иностранных военных и наемников из Ливии.

По словам представителя Совета, нападение в ночь на субботу в ливийской столице Триполи, было совершено на отель, который является одной из штаб-квартир совета.

"Нападение, которое произошло, это нападение на отель, а не на штаб-квартиру Президентского совета. У него нет одного постоянного места для проведения собраний. Место (происшествия - ред.) является лишь одной из его штаб-квартир", - заявила Вахиба.

Она добавила, что ввиду того, что в выходной день на месте никого не было, никто не пострадал.

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