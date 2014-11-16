В Ливии начались столкновения между вооруженными группировками

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Митига в Ливии, недалеко от которого в воскресенье начались столкновения между вооруженными группировками, закрыт из соображений безопасности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Этот аэропорт используется как главная воздушная гавань ливийской столицы с лета этого года, когда из-за боевых действий был разрушен и закрыт международный аэропорт Триполи.

В воскресенье рядом с аэропортом происходят столкновения между группировками, однако не уточняется, какими именно. О пострадавших и погибших не сообщается.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", с момента свержения и убийства в Ливии в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи Ливия переживает период кризиса. На политической арене противоборствуют либеральные силы, поддерживаемые армией, и представители исламских партий, которых поддерживают группировки бывших повстанцев.