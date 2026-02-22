Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 22 февраля, 2026
    • 10:51
    В Ливии и Греции на берегу Средиземного моря обнаружены тела восьми мигрантов

    На берегу Средиземного моря в Ливии и Греции обнаружены тела восьми мигрантов, которые направлялись в эти страны на лодках.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, ливийская полиция обнаружила тела пяти человек, включая двух женщин, которые выбросило на берег недалеко от столицы страны Триполи.

    Тела в Ливии были обнаружены спустя несколько недель после крушения резиновой лодки у берегов города Зувара к западу от Триполи, в результате чего 53 мигранта, в том числе двое младенцев, погибли или пропали без вести.

    Власти Греции сообщили о гибели трех человек у побережья Крита в результате крушения деревянной лодки с мигрантами. Большинство из них были выходцами из Судана и Египта.

    Отмечается, что в обоих случаях число погибших может вырасти.

    Ежегодно тысячи людей пытаются пересечь Средиземное море, чтобы попасть из Ливии на Крит, который является воротами в Европу. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2025 году на Крит прибыло более 16 770 человек, ищущих убежища в Европе.

