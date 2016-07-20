​В Ливии боевики сбили военный вертолет, погибли двое французских спецназовцев

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Бригада защиты Бенгази" сбили военный вертолет в Ливии, оба сотрудника французского спецназа, находившиеся на борту, погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что, по данным радикалов, вертолет находился в подчинении ливийского главнокомандующего Халифы Хафтара. Боевики сбили вертолет с помощью ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов.

Хафтар руководит вооруженными силами, лояльными властям Ливии в городе Тобрук на востоке страны. Там заседает избранный в 2014 году и признанный на международном уровне парламент страны. Он до сих пор не поддержал правительство нацсогласия в Триполи, созданное при поддержке ООН, и сохранил самостоятельность.